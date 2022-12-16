Önceliği stoper takviyesine veren Fenerbahçe, hücuma yapılacak transferde de ataklarını sürdürüyor. Bu doğrultuda bir süredir operasyonlar yapan sarı lacivertliler, Luis Muriel transferinde sona çok yaklaştı.Valencia'nın asıl mevkisinin kanat forvet olması, Batshuayi'nin yedek güç olarak görev yaptığı takımda Jesus da çok sık rotasyona gidiyor. Portekizli hoca, bu yüzden Muriel'in bitirilmesi için yönetime baskı yaptı.Sarı lacivertliler de Kolombiyalıyla büyük oranda anlaştı. Atalanta'da mutsuz olan ve sözleşme uzatmayan 31 yaşındaki santrforun kontrak süresi sezon sonu dolacak. Fenerbahçe, ara dönemde İtalyan ekibiyle masaya oturup makul bir rakama bonservisi almaya çalışacak.Anlaşma sağlanamazsa Muriel sezon sonu maliyetsiz olarak gelecek. Diğer opsiyon ise Muriel alacakları karşılığında bonservisini kurtarabilirse, Fenerbahçe bonservis yerine imza parası ödeyecek. İlerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.Muriel ile ilgili yurt dışında da haberler çıkmaya devam ediyor. Brezilya basınında oyuncunun Gremio'nun radarında olduğu belirtildi. Gremio TimeLine portalında "Bu sezon 8 maçta 1 gol atan Muriel Atalanta'dan kopmaya çok yakın" denildi. Ama oyuncunun ilk tercihinin Avrupa'da kalmak olabileceğine vurgu yapıldı.Kolombiyalı yıldız ile ilgili gelişmeler sarı lacivertli taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.