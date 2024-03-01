Fenerbahçe, Miha Zajc'la kazanamıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Sloven oyuncu Miha Zajc'la ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Miha Zajc'la kazanamıyor!
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01 Mart 2024 11:01
Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda 4 yenilgi aldı... Bu yenilgilerin ortak noktası ise Miha Zajc... Sloven oyuncu, 4 maçın 3'ünde sahadaydı ve Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Ankaragücü'ne 3-0 ve Trabzonspor'a 3-2 yenildi.

Sloven oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda 6-1 yenildiği Nordsjaeland maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

BU SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti. 

 
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