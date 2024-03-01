Fenerbahçe, Miha Zajc'la kazanamıyor!

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda 4 yenilgi aldı... Bu yenilgilerin ortak noktası ise Miha Zajc... Sloven oyuncu, 4 maçın 3'ünde sahadaydı ve Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Ankaragücü'ne 3-0 ve Trabzonspor'a 3-2 yenildi.
Sloven oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda 6-1 yenildiği Nordsjaeland maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
BU SEZON NE YAPTI?
29 yaşındaki Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.
Sloven oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda 6-1 yenildiği Nordsjaeland maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
BU SEZON NE YAPTI?
29 yaşındaki Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.