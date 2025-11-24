24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Benfica

Fenerbahçe Medicana, salı günü Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.

calendar 24 Kasım 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Benfica
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında salı günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara ve Polonya'dan PGE Budowlani Lodz ile B Grubu'nda yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
