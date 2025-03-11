Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ı ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 12 Mart Çarşamba günü VakıfBank'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ı ağırlayacak
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11 Mart 2025 12:18
Son güncelleme 11 Mart 2025 12:19
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1'de canlı yayınlacak.

Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti.

Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

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