Fenerbahçe, maçları gol atmadan geçmiyor

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, maçları gol atmadan geçmiyor
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13 Ağustos 2024 23:43
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.

Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.

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