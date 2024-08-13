Fenerbahçe, maçları gol atmadan geçmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.
Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.
Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.
Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.
Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.
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