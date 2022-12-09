'Fenerbahçe Luis Muriel'i istiyor!'

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına transfer yapması beklenen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



12-15 MİLYON EURO



İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Atalanta forması giyen Luis Muriel'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde İtalyan ekibinin Muriel için 12-15 milyon euro arasında bonservis geliri beklediği aktarıldı.



DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ



Fenerbahçe, Atalanta ve oyuncunun menajeri arasında transfer için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



Luis Muriel'in adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki santrfor, Dünya Kupası için verilen araya kadar Atalanta'da çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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