Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe evinde Hakan Keleş'in ekibi Konyaspor'u ağırladı.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe oldukça üstün bir oyunla 7-1 kazanırken, ilk yarısı 5-0 biten maçta Fenerbahçe'nin gollerini 11, 32 ve 40. dakikalarda Edin Dzeko, 42. dakikada Mert Müldür, 44. dakikada Sebastian Szymanski, 63. dakikada Michy Batshuayi ve 83. dakikada Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) kaydetti.Konyaspor'un tek golünü ise 90. dakikada Guilherme kaydetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe tam 14 yıl sonra iç sahada 7 gollü bir galibiyet yaşadı. Fenerbahçe en son 2009 yılında Hacettepe'yi 7-0 yenmişti.Konyaspor maçının ilk yarısında 3 gol atarak gol sayısını 16'ya yükselten Edin Dzeko bu sezonki ilk penaltısını 11. dakikada attığı gol ile kullandı.Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Fenerbahçe haftayı lider kapattırken, Konyaspor 18 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olurken, Konyaspor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları İstanbulspor müsabakasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Deneyimli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbulspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic'i yedek soyundurdu.62 yaşındaki Kartal, Miguel Crespo ve Cengiz Ünder'in yerine cezaları sona eren Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi tekrar ilk 11'de sahaya sürerken, Dusan Tadic'in yerine de Joshua King'e 11'de görev verdi.Konyaspor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünde Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na yer verdi. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek forma giyerken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Joshua King yer aldı. Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Emre Mor, Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Michy Batshuayi yedek soyundu.Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, ligde ilk kez yedek soyundu.Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan ve tüm lig maçlarında görev alan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı.Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına yedek başladı.Ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasında 4 gol atarak yıldızlaşan Cengiz, üst üste 3 maçın ardından ilk kez yedek kaldı.Fenerbahçe'de maç öncesi ısınma esnasında şanssızlık yaşandı.Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de tercih ettiği Miguel Crespo, ısınma esnasında sakatlık yaşadı.Deneyimli çalıştırıcı, bu sebeple Crespo'nun yerine İsmail Yüksek'i ilk 11'de değerlendirdi.Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Konyaspor maçıyla kadroya döndü.Teknik direktör İsmail Kartal, Fred ve İrfan Can'a ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Joshua King, ligde bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.Bu sezon sakatlıklar yüzünden istikrarı yakalayamayan ancak forma giydiği müsabakalarda beğeni toplayan 31 yaşındaki oyuncu, 9 lig maçında sonradan oyuna girmişti.King, Avrupa'da ise 4 müsabakaya ilk 11'de başlamıştı.Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel ile bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc zorlu müsabakada kadroda yer almadı.Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.Fenerbahçe'de savunmadaki zorunlu rotasyon devam etti.Teknik direktör İsmail Kartal, Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle savunma hattında İstanbulspor maçında olduğu gibi Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsünü tercih etti.Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.Sarı-lacivertli taraftarlar, hafta içi maçı olmasına ve oldukça soğuk havaya rağmen tribünlerin tamamını doldurdu.Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, karşılaşmayı statta takip etti.Bonucci, sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerinin tamamlanması halinde sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.Fenerbahçe, Konyaspor maçının 11. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Edin Dzeko ile Adil Demirbağ arasında pozisyon için VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun orta hakem Kadir Sağlam'ı uyarması sonucu Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.Topun başına geçen Edin Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 32. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği topta savunmanın hatası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Dzeko, durumu 2-0'a getirdi.Maçın 40. dakikasında İrfan Can'ın kullandığı hızlı taç atışı sonrası sağ çaprazdan ceza alanına Szymanski'nin çevirdiği topu boş ağlara gönderen Dzeko, hat-trick yaptı ve durumu 3-0'a getirdi.Karşılaşmanın 42. dakikasında Sebastian Szymanski'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandıran Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı ve durumu 4-0'a getirdi.Üst üste goller bulan Fenerbahçe, maçın 44. dakikasında Sebastian Szymanski ile durumu 5-0'a getirdi. Joshua King ile verkaç yapan Szymanski, savunma arkasına sarkıp karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atan ilk takım olmayı başardı.Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan İstanbulspor maçını 5-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmada attığı 5 golün 4'ünü ise mücadelenin ilk yarısında kaydetmişti. Fenerbahçe, o maçın ilk yarısında attığı 4 golle, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında 4 gol atan ilk takım olma başarısı da göstermişti.Konyaspor maçında ilk yarıda 5 gol atan Fenerbahçe, bu sezon ligde oynanan maçların ilk yarılarında attığı gol sayısını 29'a çıkardı. Karşılaşmaların ilk yarısında en çok gol atan takım olan sarı-lacivertli ekip, ligde daha önce Başakşehir ve Hatayspor maçlarının ilk yarısında 3, İstanbulspor maçının ilk yarısında ise 4 gol kaydetmişti.İlk devrenin 5-0 bitmesinin ardından ikinci yarının hemen başında Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'nin yerine Umut Nayir ve Michy Batshuayi oyuna girdi.Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golüyle durumu 6-0'a yükseltti. Savunmada Adil Demirbağ ile girdiği mücadelede topu rakibinden söken Batshuayi, kaleciden de kurtardığı topu kale ağzından ağlara gönderdi.Maçın 83. dakikasında sağ çaprazdan Fred'in pasıyla ceza alanına giren Cengiz Ünder topu kale ağzında çevirdi, Uğurcan Yazğılı'nın ters vuruşu ağlarla buluştu ve durum 7-0'a geldi.Maçın 90. dakikasında Konyaspor, Guilherme Sitya'nın golüyle durumu 7-1'e getirdi. Savunmadan seken topa çok sert vuran Guilherme sol çaprazdan güzel bir gol attı.7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi.17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.55. dakikada King'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.Fenerbahçe müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.ÜlkerKadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl UstaLivakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 80 Bartuğ Elmaz), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Cengiz Ünder), Szymanski (Dk. 46 Umut Nayir), King (Dk. 65 Tadic), Dzeko (Dk. 46 Batshuayi)Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Dk. 67 Nzonzi), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Prip (Dk. 46 Muric), Cicaldau (Dk. 60 Rak), Moreno (Dk. 82 Yasir Subaşı), Emrehan GedikliDk. 11 (Penaltıdan), Dk. 32 ve Dk. 40 Dzeko, Dk. 42 Mert Müldür, Dk. 44 Szymanski, Dk. 63 Batshuayi, Dk. 83 Uğurcan Yazğılı (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor)Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 51 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Serdar Aziz (Fenerbahçe)