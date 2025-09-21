Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.Fenerbahçe mücadelenin 3. dakikasında'nun asistindeile 1-0 öne geçti ve ilk yarı sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Kasımapaşa, 64. dakikadaile bulduğu gol ile skoru eşitledi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Kasımpaşa'da Cafu, Skriniar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörden inceledi ve Cafu'ya gösterdiği sarı kartı iptal ederek kırmızı kart gösterdi.





ASENSIO İLK KEZ 11'DE





Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, sarı lacivertli formayla ilk kez Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Marco Asensio'nun golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli formayla ilk kez skor katkısı yapan Kerem, bu maçtaki performansıyla dikkat çekti.



Asensio ise ilk 11'de başladığı ilk maçta gol sevinci yaşadı ve Fenerbahçe kariyerine golle başladı.



5 YIL SONRA KAYIP





Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında en son 21 Haziran 2020'de oynanan mücadelede puan kaybetmiş ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.



Domencio Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonucun ardından 12 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 5 yaptı.



Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.









İLK TEHLİKE KASIMPAŞA'DAN



Fenerbahçe'de Ederson 2. dakikada baskı altında kalmasına rağmen kısa pasla oyunu kurmaya çalıştı. Ederson'a prese gelen Ali Yavuz'un ayak uzattığı top, kale alanının önünde olan Hajradinovic'e geldi. Hajradinovic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top, kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.



FENERBAHÇE, ASENSIO İLE ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe, 3. dakikada rakip ceza alanının soluna doğru koşu yapan Kerem, İsmail'in pası ile topla buluştu. İlk kontrolü yapan Kerem, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra ceza sahası yayı içinden ceza alanına koşu yapan Asensio'ya pasını çıkardı. Asensio sol ayağının içi ile topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.







MAÇIN İLK KARTI KASIMPAŞA'YA



Kasımpaşa'da Ali Yavuz, 21. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda orta çizgiyi topla geçmeye çalışan İsmail'i iterek düşürdüğü için sarı kart gördü.



FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ



Fenerbahçe, 30 dakikada etkili geldi. Kasımpaşa'nın ayağa paslarla geliştirdiği hücumda Kerem son çizgiye inmeden kale alanının önüne doğru yerden pasını çıkardı. Savunmada Arous yaptığı müdahaleyle topu kornere yolladı.



GUEYE DOKUNAMADI



Kasımpaşa'da 36. dakikada sağ kanattan gelişen hücumda Hajradinovic'ten pası alan Winck taç çizgisine yakın bölümden ortasını yaptı. Penaltı noktasına doğru inan topa Gueye hareketlenip kafa vuruşunu yapmak istedi ancak kendisini geçen top auta çıktı.



KRİTİK MÜDAHALE



Kasımpaşa 40. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza alanının sağına topla buluşup son çizgiye inen Ben Ouanes, kale alanının önüne doğru yerden pasını çıkardı. Gueye'nin sağ ayağıyla topun gelişine yaptığı vuruşta savunmada Semedo, topun kaleye gitmesine izin vermedi.



FENERBAHÇE KEREM İLE GOLE YAKLAŞTI



Fenerbahçe'de 42. dakikada savunmada topu kazanan Skriniar, orta alanda olan Asensio'yu topla buluşturdu. Asensio biraz ilerledikten sonra sol kanattan koşu yapan Kerem'i gördü. Çarprazdan ceza alanına giren Kerem meşin yuvarlağı soluna çekerek Opoku'yu ekarte ettikten sonra Gianniotis ile karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kalesini terk edip açıyı iyi kapayan Gianniotis sol ayağıyla yaptığı kurtartışla kalesini gole kapadı.







KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI



Mücadelenin 43. dakikasında Kerem'in girdiği pozisyonda Asensio'ya pası veren Skriniar, Cafu'nun kayarak yaptığı müdahalesinden sonra yerden kalkamamıştı. Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu avantaja oynatmıştı. Pozisyonun tamamlanmasından sonra hakem Oğuzhan Çakır, Cafu'nun yanına gidiip Cafu'ya sarı kart gösterdi.



Sonrasında Hakem Oğuzhan Çakır'a potansiyel kırmızı kart gerekçesiyle Cafu'nun Skriniar'a yaptığı müdahaleyi izleme tavsiyesi geldi.



Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, sahaya dönüp Cafu'ya gösterdiği sarı kartı iptal ettikten sonra doğrudan kırmızı kartını çıkararak Cafu'yu oyundan ihraç etti.



KASIMPAŞA PENALTI BEKLEDİ



Kasımpaşa'da 45+4. dakikada sağ kanattan hücuma atılan Winck, topla birlikte ceza alanına girdikten sonra Asensio ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca penaltı bekledi. Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirdi. Boşta kalan topu önünde bulan Gueye sağ ayağıyla kaleyi yokladı ancak savunmadan seken top kornere çıktı.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



KASIMPAŞA SKORU EŞİTLEDİ



Kasımpaşa'da 64. dakikaad Owusu'nun sol kanattan kullandığı hızlı taç atışı ile başlayan hücumda son çizgiye yakın bölümde topla buluşan Ben Ouanes, İrfan Can ile girdiği ikili mücadelede rakibini ekarte ettikten sonra, merkezden ceza alanına koşu yapan Hajradinovic'e yerden pasını çıkardı. Penaltı noktasının soluna doğru gelen topa hareketlenen Hajradinovic sol ayağının üstüyle topa gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.







KRİTİK MÜDAHALE



Kasımpaşa'da 69. dakikada Baldursson'un uzaklaştrmaya çalıştığı top, Oosterwolde'ye çarpıp ceza alanının sol çarprazına doğru açıldı. Boşta kalan topu alan Asensio, son çizgiye indi ancak Baldursson yaptığı başarılı müdahaleyle topu kornere yollayarak hatasını telafi etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



2. dakikada Ali Yavuz Kol'un kaleci Ederson'a yaptığı baskı sonucunda altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlakla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üstten auta çıktı.



3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1.



32. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte bulunan Gueye'nin vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı önledi.



64. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Owusu'nun kullandığı taç atışında topla buluşan Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına doğru ortasını açtı. Hajradinovic'in penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Skriniar, topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



86. dakikada Ben Ouanes'in pasında sol kanatta topla buluşan Owusu'nun ortasında arka direkteki Gueye kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.



90+10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üstten auta çıktı.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Mehmet Kısal



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous (Dk. 78 Cem Üstündağ), Owusu, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+3 Fall), Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 62 Diabate), Gueye



Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 59 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 46 Bartuğ Elmaz), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 59 En-Nesyri), Asensio (Dk. 72 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu



Goller: Dk. 3 Asensio (Fenerbahçe), Dk. 64 Hajradinovic (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Dk. 45 Cafu (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 21 Ali Yavuz Kol, Dk. 45+3 Winck, Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 90+7 Oosterwolde (Fenerbahçe)



