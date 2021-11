PUAN DURUMU

1- (36) Trabzonspor

2- (26) Konyaspor

3- (26) Hatayspor

4- (24) Fenerbahçe

5- (24) Alanyaspor

6- (22) Başakşehir

7- (22) Karagümrük

8- (22) Galatasaray

9- (20) A. Demirspor

10-(20) Beşiktaş

VITOR PEREIRA'DAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

NESTOR EL MAESTRO'DAN 2 RÖTUŞ

GÖZTEPELİLER TRİBÜNLERİ DOLDURDU

İLK 30 DAKİKA TEMPO DÜŞÜK

GÖZTEPE 4 MAÇ SONRA EVİNDE SEVİNDİ

FENERBAHÇE İKİNCİ YARI BAŞINDA SKORU EŞİTLEDİ

İRFAN CAN'DAN PEREIRA'YA TEPKİ

NOVAK KIRMIZI KART GÖRDÜ

FENERBAHÇE, ZİRVEDEN 12 PUAN UZAKTA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Göztepe, 40. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önede kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Serdar Dursun'un kafa golüyle skoru eşitledi.Fenerbahçe'de Filip Novak 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Miha Zajc ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Fenerbahçe, bu sonuçla 22 puana yükseldi. Göztepe ise puanını 11 yaptı.Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.O müsabakada ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Mergim Berisha'nın yerine Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Maximilian Meyer, Miguel Crespo, Mesut Özil ve Serdar Dursun şans buldu.Fenerbahçe, ligde geçen haftadaki Galatasaray maçının ilk 11'inde ise 4 farklı isim yer aldı. O karşılaşmada ilk 11'deki Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha ve Marcel Tisserand'ın yerine Göztepe karşısında Maximilan Meyer, Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Serdar Aziz oynadı.Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın yanı sıra cezalı isimler Tisserand ve Mert Hakan Yandaş forma giyemedi.Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise geçen hafta 1-1 berabere tamamladıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde şans verdiği Lourency ve Cherif Ndiaye'nin yerine David Tijanic ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.Göztepeli taraftarlar, maça ilgi gösterdi.Karşılaşmadan önce, vefat eden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için saygı duruşunda bulunuldu.Türk Kızılay İzmir Şubesi ile Göztepe'nin gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğinde İzmirliler taraftar meydanında maç saatine kadar kan bağışı yaptı. Göztepeli taraftarlar SMA Tip 1 hastası 5,5 yaşındaki Duru Meriç'e stat çevresindeki kumbaralarla destek verdi.Fenerbahçe, maça etkili başladı. Göztepe, savunmada kalabalık kalırken hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Göztepe merkezi çok iyi kapatırken, kanatlarda yer alan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi de Murat Paluli ve Berkan Emir ile markaj altına aldı.Düşük tempoda devam eden maçta iki takım da isabetli şut atmakta zorlandı. Maçın ilk pozisyonunu 33. dakikada Göztepe yakaladı. Crespo'nun hatalı pası sonrası Halil Akbunar'ın ortasına Jahovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Berke Özer iyi bir kurtarışla son anda topu çeldi.Fenerbahçe, benzer bir pozisyonu 40. dakikada verdi. Mesut Özil ile Kim Min-Jae arasındaki anlaşmazlık sonrası pası Jahovic kaptı. Karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Jahovic, fileleri havalandırdı.Göztepe maçta 1-0 öne geçerken, 4 maç sonra kendi hasında gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe'de 42. dakikada Murat Paluli'ye faul yapan Miha Zajc sarı kart gördü ve Rizespor maçında cezalı duruma düştü.1 dakika uzayan ilk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı tempolu başladı. Önce Göztepe, 47. dakikada Halil Akbunar ile pozisyon buldu. Tecrübeli futbolcunun vuruşu direkten döndü.Fenerbahçe, 1 dakika sonra skoru eşitlemeyi başardı.İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında sağdan içeri gönderdiği ortasına iyi yükselen Serdar Dursun, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçe, üstünlük golü için de baskı kurarken 5-6 dakika süren bu bölümün ardından Göztepe oyuna ortak oldu.Fenerbahçe'de 59. dakikada Filip Novak, Halil Akbunar'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Vitor Pereira, Göztepe'nin giderek etkisini artırması sonrası Miha Zajc yerine Jose Sosa'yı oyuna sürdü.Göztepe baskısı giderek artarken 77'de Pereira ikinci kez oyuna müdahale etti. Meyer yerine Berisha oyuna dahil olurken, İrfan Can Kahveci yerine Diego Rossi sahaya girdi. İrfan Can Kahveci, oyundan çıkarken teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.Fenerbahçe'de Filip Novak, 88. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kart sonrası 90. dakikada Mesut Özil kenara geldi, yerine Attila Szalai dahil oldu.Fenerbahçe maçın son bölümünde savunmaya odaklanırken, Göztepe ise daha atak göründü ancak skor değişmedi. Fenerbahçe, İzmir'de kaybettiği 2 puanla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.33. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Berke topu uzaklaştırdı.34. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.43. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in doğrudan kaleye doğru giden topunu, kaleci Berke son anda kornere uzaklaştırdı.47. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Halil Akbunar'ın yaptığı vuruşta, top direkten döndü.77. dakikada Tijanic'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda, top yandan dışarı çıktı.: Gürsel Aksel: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye): Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer (Dk. 77 Berisha), Zajc (Dk. 64 Sosa), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Rossi), Mesut Özil (Dk. 90 Szalai), Serdar Dursun: Dk. 40 Jahovic (Göztepe), Dk. 48 Serdar Dursun (Fenerbahçe)Dk. 88 Novak (Fenerbahçe): Dk. 42 Zajc, Dk. 74 Sosa, Dk. 75 İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 74 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)