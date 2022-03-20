Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kendi evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: İlk 11'ler
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20 Mart 2022 18:10
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin.

İlk11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan, Mesut, Rossi, Serdar

 

İttifak Holding Konyaspor 11'i: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi



Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

Mert Hakan ve Ferdi forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

42. randevu

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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