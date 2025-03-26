Fenerbahçe ilk 11'inde 3 soru işareti

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Teknik direktör Jose Mourinho, eski yardımcısı Morais ile ilk kez rakip olarak karşı karşıya gelecek. Morais'i yakından tanıyan deneyimli teknik adam, sahaya süreceği ilk 11'in 8 ismini netleştirdi. Ancak üç futbolcunun durumu maç günü belli olacak: Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Edin Dzeko.
DZEKO, EN-NESYRI, AMRABAT
Faslı oyuncular En-Nesyri ve Amrabat, Tanzanya karşılaşmasının ardından maça sadece birkaç saat kala İstanbul'a ulaşacak. Mourinho, ikilinin fiziksel durumunu değerlendirdikten sonra kararını verecek.
Öte yandan, Romanya maçında burnu kırılan Edin Dzeko'nun maskeyle oynama ihtimali bulunuyor. Ancak Mourinho, sağlık ekibinden gelecek rapora göre son kararını verecek.
LEVENT MERCAN'I JOSE MOURINHO İKNA ETTİ
Sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan Levent Mercan'ın devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı. Ancak teknik direktör Jose Mourinho, genç futbolcuyla bire bir görüşerek onu takımda kalmaya ikna etti.
Portekizli çalıştırıcının, "Seni göndermek istemiyorum. Sana da forma şansı vereceğim" diyerek Levent'i kararından vazgeçirdiği öğrenildi.
Teknik direktör Jose Mourinho, eski yardımcısı Morais ile ilk kez rakip olarak karşı karşıya gelecek. Morais'i yakından tanıyan deneyimli teknik adam, sahaya süreceği ilk 11'in 8 ismini netleştirdi. Ancak üç futbolcunun durumu maç günü belli olacak: Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Edin Dzeko.
DZEKO, EN-NESYRI, AMRABAT
Faslı oyuncular En-Nesyri ve Amrabat, Tanzanya karşılaşmasının ardından maça sadece birkaç saat kala İstanbul'a ulaşacak. Mourinho, ikilinin fiziksel durumunu değerlendirdikten sonra kararını verecek.
Öte yandan, Romanya maçında burnu kırılan Edin Dzeko'nun maskeyle oynama ihtimali bulunuyor. Ancak Mourinho, sağlık ekibinden gelecek rapora göre son kararını verecek.
LEVENT MERCAN'I JOSE MOURINHO İKNA ETTİ
Sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan Levent Mercan'ın devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı. Ancak teknik direktör Jose Mourinho, genç futbolcuyla bire bir görüşerek onu takımda kalmaya ikna etti.
Portekizli çalıştırıcının, "Seni göndermek istemiyorum. Sana da forma şansı vereceğim" diyerek Levent'i kararından vazgeçirdiği öğrenildi.