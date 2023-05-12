Fenerbahçe için bir kupadan daha fazlası

Kulüp tarihinde ilk: 10 yıllık hasret

En son 2014

Gözler Trabzonspor maçında

Süper Lig'de Giresunspor deplasmanında gelen puan kaybıyla Galatasaray'ın bir anda 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azaldı. En son 2013-14 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Ağustos 2014'ten beri de hiç kupa kazanamadı.Son olarak TFF Süper Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, kupa hasretinde 10 seneye yaklaşmak üzere. Böylesi bir kötü seriyi bitirmek adına ise sarı-lacivertlilerin önünde önemli bir hedef var. Lig yarışında geri düşülse de Türkiye Kupası'nda yarı final aşamasında olan Jorge Jesus ve takımı, en azından bu kulvarda hata yapmak istemiyor.Zaten artı sarı-lacivertli camianın bir sezonu daha hiçbir kupa kazanmadan kapatmaya tahammülü kalmadı. Türkiye Kupası'nda da yaşanacak bir başarısızlık Fenerbahçe'de tarihi bir başarısızlık anlamına gelecek.Çünkü Fenerbahçe camiasının yeni bir kupa için 2024'e kadar beklemesi gerekecek. Bugüne kadar kulüp tarihinde 10 seneyi bulan bir şampiyonluk ya da kupa hasreti bulunmuyor.Bu başarısızlık aynı zamanda Başkan Ali Koç'a da olumsuz yansıyabilir. Başkanlık döneminde 5 senede futbol dışı branşlardan başarılı bir tablo çizilse de tüm kamuoyunun esas olarak takip etmeye alışık olduğu futbolda istenen performans yakalanamadı.Ali Koç, 5. senesinde de futbolda kupa alamayarak ciddi bir başarısızlık yaşama riskiyle karşı karşıya. Bu durumda hem de camiada hem de tribünlerde tepkilerin artması durumu olabilir. Hem sportif hem kulübün köklü tarihi hem de gelecek adına Türkiye Kupası'ndaki başarı önemli bir teselli ve yıllardır yaşanan şanssızlığın kırılması anlamlına gelecek.Sarı-lacivertli kulüpte son şampiyonluk mutluluğu 2013-14 sezonunda yaşandı. Nisan ayında şampiyonluk kutlayarak tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe, o dönemden beri şampiyon olamadı. Ayrıca sarı-lacivertliler son olarak Ağustos 2014'te Galatasaray'a karşı TFF Süper Kupa finalini Manisa'da kazanarak kupa kazanmıştı. Fenerbahçe o tarihten bu yana futbolda kupalara hasret kaldı.Süper Lig'de Giresunspor beraberliği ve zirveden 5 puan geri düşülmesinin ardından Fenerbahçe'de artık gözler Trabzonspor maçına çevrilecek.18 Mayıs Perşembe günü ezeli rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı- lacivertliler hata yapmak istemiyor. Artık sezon sonuna kadar ligde İstanbul dışına çıkmayacak Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ve Antalyaspor'u ağırlayacak. Bu maçlardan 6 puan çıkarmayı hedefleyen Fenerbahçe, Gaziantep ve Hatayspor maçlarından otomatik olarak hükmen 3'er puan alacak.Sarı-lacivertliler son ana kadar yarışı sürdürmeye çalışacak.