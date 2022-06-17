Fenerbahçe geri sayımda: Dimitris Itoudis

PANATHINAIKOS İDDİALARINI GERİ ÇEVİRDİ

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

Avrupa basketbolunda sezonun bitmesinin ardından Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i başantrenörlük görevine getirmeye hazırlanıyor.yeni sezonda Sasa Djordjevic ile yoluna devam etmeyecek ve Itoudis ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.Dimitris Itoudis de geçtiğimiz günlerde Panathinaikos ile adı anılması üzerine, "Yunanistan'a bir gün geri dönmek isterim ama en az 5-6 yıl boyunca yurt dışında devam edeceğim. Tabii ki hayat geleceği belirleyecek ama ailemle de konuştum ama önümüzdeki 5-6 yılı yurt dışında geçirmek istiyorum." açıklamasını yaptı.1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri oldu.Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Banvit ile başantrenörlüğe dönen Itoduis, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti.Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koşu ödülünün sahibi oldu.Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.