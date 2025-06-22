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Fenerbahçe genç yıldız için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Fenerbahçe, RS Berkane forması giyen 22 yaşındaki Mamadou Lamine Camara için devrede. Genç yıldız adayı için Avrupa'dan Atletico Madrid, Crystal Palace ve Bologna da yarışta.

calendar 22 Haziran 2025 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 13:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe genç yıldız için Avrupa devleriyle yarışıyor!
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yıldız isimler listeye alınırken, bir yandan da genç ve potansiyelli isimlere yöneliniyor. İşte Avrupa devlerinin de radarına aldığı genç yıldız adayı.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de rota orta saha transferine çevrildi.

Merkeze bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, potansiyeli yüksek ve genç bir ismin peşine düştü. Fas Ligi'nde RS Berkane forması giyen Mamadou Lamine Camara için Kanarya devreye girdi.


AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

22 yaşındaki oyuncuya 5 milyon Euro bonservis isteniyor ancak Avrupa'dan Atletico Madrid, Crystal Palace ve Bologna rakip durumda. Geride kalan sezonda Camara, 37 karşılaşmada ağları 2 kez sarsıp 2 de asist yaptı. 


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