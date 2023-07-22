Fenerbahçe gelir rekoruna gidiyor: 45.5 milyon euro

Bu sezon birçok oyuncuyu yüksek bedellere satmayı başaran Fenerbahçe, şimdiden 45.5 milyon euro'yu kasasına koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe gelir rekoruna gidiyor: 45.5 milyon euro
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22 Temmuz 2023 13:50
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 13:51
Yaz transfer dönemine sadece aldığı oyuncularla değil, sattığı futbolcularla da Fenerbahçe damga vurmaya devam ediyor.

Önce Bruma'yı 6.5 milyon euro'ya Braga'ya gönderen sarı-lacivertliler, ardından Mergim Berisha'yı Augsburg'a 4 milyon euro'ya yolladı. Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Arda Güler'i de 20 milyon euro ödeyerek Real Madrid renklerine bağladı. Üç oyuncudan 30 milyon 500 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, şimdi de Attila Szalai'den büyük bir kazanç sağlıyor.

ŞİMDİDEN 45.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, Macar stoper için Alman ekibi Hoffenheim'la 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Böylece 4 oyuncudan Fenerbahçe'nin kasasına toplamda 45 milyon 500 bin euro girmiş olacak. King, Joao Pedro, Crespo ve Arao gibi isimlerden de iyi bir gelir bekleniyor.

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