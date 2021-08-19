UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladı.



Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantajlı duruma geçti.



Bu müsabakanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.



MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'DAN HARİKA GOL



62. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



FENERBAHÇE İKİ KEZ PENALTI BEKLEDİ



Fenerbahçe'de 21. dakikada gelişen atakta Filip Novak, ceza sahasında topla buluştu. Rakibi tarafından düşürülen Çekyalı sol bek, penaltı bekledi ancak hakem Benoit Bastien, "devam" dedi.



41. dakikada ise Gustavo, ceza sahasında topla buluştu. Brezilyalı futbolcunun topa hamlesinden sonra Helsinki savunmasının topa kolu açık şekilde müdahale etmesine rağmen hakem penaltı kararı vermedi.



FORVETTE ZAJC



Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, forvet hattında orta saha oyuncusu Miha Zajc'a şans tanıdı.



Sakalıkları bulunan forvet oyuncuları Enner Valencia ve Serdar Dursun'un yokluğunda Mbwana Samatta'yı da kadroya yazamayan sarı-lacivertlilerde, forvette kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.



Deneyimli çalıştırıcı, o bölgede tercihini sezon başından beri orta saha merkezde görev verdiği Miha Zajc'tan yana kullandı.



KULÜBEDE 6 FUTBOLCU



Fenerbahçe, HJK Helsinki karşısına yedek kulübesinde 6 oyuncuyla çıktı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcular sebebiyle yedek kulübesinde 2'si kaleci toplam 6 oyuncu yer aldı.



Fenerbahçe'de yedek kulübesinde Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Nazım Sangare forma şansı bekledi.



910 GÜN SONRA AVRUPA'DA



Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.



Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.



Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterdi.



PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI



Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıktı.



Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.



Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.



Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan'ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı.



Molde, Ajax ve Celtic'in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova'yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.



Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.



2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.



Pereira, HJK Helsinki maçıyla sarı-lacivertlilerin başında 17. Avrupa kupası maçını oynadı.



ARDA GÜLER, 16 YAŞINDA AVRUPA MAÇINDA



Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği genç yetenek Arda Güler, HJK Helsinki maçının kadrosunda yer aldı.



Kariyeridne ilk Avrupa maçına 16 yaşında çıkan Arda, teknik direktör Vitor Pereira'dan forma şansı bekledi ve 68. dakikada sakatlanan Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.



22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.



31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.



İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.



65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Ülker



Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 62 Nazım Sangare), Sosa, Gustavo, Novak (Dk. 68 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Zajc, Mesut Özil (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya)



HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Dk. 87 Peltola), Hostikka (Dk. 81 Kouassivi-Benissan), Sparv (Dk. 81 Vaananen), Jair, Riku Riski, Roope Riski (Dk. 64 Browne), Valencic (Dk. 87 Olusanya)



Gol: Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 41 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 47 Murillo (HJK Helsinki)



