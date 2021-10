Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi'ne Galatasaray galibiyetiyle başlamak istiyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı sporcuları Tuğçe Canıtez, Amanda Zahui ve Elizabeth Williams, Kadınlar Avrupa Ligi'ne (EuroLeague Women) iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.AA muhabirine açıklamalarda bulunan takım kaptanı Canıtez, Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini belirterek, "Gerçekten çok zor bir lig. Biz her zaman finale geldik ama o kupayı kaldırmak bir türlü nasip olmadı. İnşallah bu sezon o sezon olur diyoruz." ifadelerini kullandı.Yarın Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacakları maçı değerlendiren Canıtez, "Hem onların takımında hem bizim takımımızda eksikler var. Onun için biraz zorlu bir maç olacak. Tam oturmamış, hazırlıklarına devam eden iki takımın maçı olacak. Bizim takımımız baktığınız zaman daha tamam gibiyiz. Güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.Hazırlıkların iyi devam ettiğini kaydeden ABD'li basketbolcu Elizabeth Williams ise, "Birkaç gün önce takıma katıldım ama çok iyi enerji yakaladık ve takım iyi çalışıyor. Haftaya oynayacağımız ilk karşılaşma için çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.Asıl hedeflerinin EuroLeague'i kazanmak olduğunu aktaran Williams, şunları söyledi:"Bu bizim her yıl ana amacımız, 4'lü finale kalmak ve kupayı kazanmak. Galatasaray karşılaşması taraftarlar için çok önemli bir maç olacak. Onlar için önemli olan bizim için de aynı şekilde oluyor. Bu rekabetin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Karşılaşmanın Avrupa Ligi'nde oynanacak olması önemini daha da artırıyor. Maça çıkacağız ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Amanda Zahui, takıma katıldığı için yaşadığı mutluluğu dile getirdi."Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar ve çok komikler. Sürekli gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Bana her alanda çok yardımcı oluyorlar, gerçekten çok mutluyum." diyen Zahui, sözlerine şöyle devam etti:"Basketbol benim işim. Sadece odaklanıyorum, koçum benden ne isterse onları yapmaya çalışıyorum. Geçmişi arkamda bıraktım, bugünü yaşıyorum. Kendimi daha geliştirmek ve iyi bir takım arkadaşı olmak için çabalıyorum."Ligde geçen yıl olduğu gibi namağlup şampiyon olmak istediklerini söyleyen Zahui, "Ayrıca EuroLeague'i kazanmak istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Hocamız bizi iyi yönetiyor. Burada olduğum için çok heyecanlı hissediyorum." ifadelerini kullandı.Daha önce Adana'da yaşadığının hatırlatılması üzerine İsveçli basketbolcu, "Ancak İstanbul'da daha önce yaşamamıştım. Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyorum. Yemeği, basketbolu, taraftarları çok seviyorum. Nereli olduğunun bir önemi yok, taraftarlar her zaman destek veriyor. Onları yanımda hissettiğim için çok mutluyum." diye konuştu.