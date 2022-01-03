Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini açıkladı!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini açıkladı!
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03 Ocak 2022 16:53
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'yi seçtiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz."

ALTINTOP: "MUTLU OLDUK"

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini açıklamıştı.

Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu ve Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk." ifadelerini kullanmıştı.


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