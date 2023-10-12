Fenerbahçe, dünya sıralamasında ilk 20'de

Fenerbahçe, IFFHS'nin açıkladığı dünya sıralamasında 196.5 puanla 17. basamakta yer aldı. Kanarya böylece ilk 20'de yer alan tek Türk kulübü oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, dünya sıralamasında ilk 20'de
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12 Ekim 2023 13:39
Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 30 Eylül-11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler dünya sıralamasını yayınladı.

Zirvede 304 puanla İngiliz devi Manchester City yer aldı. Ada temsilcisini, İspanyol devi Real Madrid 291 puanla izledi. Üçüncü basamağı 254 puanla İnter alırken, 4. sırada Porto, 5. sırada da Mısır ekibi Al-Ahly yer aldı. İlk 10'a hiçbir Türk takımı giremedi. Ancak ilk 20'de Fenerbahçe yer almayı başardı.

FARK ATTI

Sarı-lacivertli temsilcimiz IFFHS'nin açıkladığı raporda 196.5 puanla 17. sırayı aldı. İlk 20'ye sadece Türk takımı olarak Fenerbahçe girerken, Galatasaray ise; 138.5 puanla kendisine 69. basamakta yer buldu. Beşiktaş, 109.5 puanla 118. sırada... Başakşehir ise; 97 puanla 149'uncu sıradan listeye dahil oldu. Trabzonspor da 91 puanla 161. basamakta yer almayı başardı. Sivasspor da 78.5 puanla 216. basamakta bulunuyor. 

 
 

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