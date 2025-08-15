15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferinde sona yakın!

Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yle anlaşma sağladı. 20 milyon Euro'luk transfer için kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferinde sona yakın!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Malili forvetle uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Avusturya basınında yer alan ve transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

SALZBURG KARNESİ

Salzburg formasıyla 87 resmi maça çıkan Nene, 22 gol ve 14 asist ile takımına katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
