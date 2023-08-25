, yeni kalecisiiçin Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'eödeneceği açıklandı.Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi.40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki,ifadelerini kullandı.Dominik Livakovic iseaçıklamasını yaptı.Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.