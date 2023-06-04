Fenerbahçe'den yerli golcü sürprizi

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Süper Lig'de kiralık olarak giydiği Ümraniyespor forması altında attığı gollerle dikkat çeken Umut Nayir'e yöneldi.
Başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe, Umut'un bonservisinin bulunduğu Eyüpspor ile görüşmelere başladı.
Eyüpspor, Umut için 1 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe ve İstanbul ekibi arasındaki pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.
29 yaşındaki oyuncu bu sezon Ümraniyespor formasıyla 30 Süper Lig maçında 17 defa fileleri havalandırdı.
Umut'un Eyüpspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe, Umut'un bonservisinin bulunduğu Eyüpspor ile görüşmelere başladı.
Eyüpspor, Umut için 1 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe ve İstanbul ekibi arasındaki pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.
29 yaşındaki oyuncu bu sezon Ümraniyespor formasıyla 30 Süper Lig maçında 17 defa fileleri havalandırdı.
Umut'un Eyüpspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
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