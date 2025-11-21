21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
3-0DA
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
0-022'
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
0-021'
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe'den yeni İrfan Can Kahveci kararı!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'nin durumuna dair yeni bir gelişme ortaya çıktı.

calendar 21 Kasım 2025 19:57
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den yeni İrfan Can Kahveci kararı!
Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceğiyle ilgili karar Galatasaray derbisinden sonra verilecek.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından alınacak kararın ise 1 Aralık'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor. Alınacak karara göre İrfan Can Kahveci, ya takıma geri dönecek ya da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. 

KARARIN DERBİ SONRASINA KALMA SEBEBİ

Kararın derbiden sonraya kalma sebeplerinden biri teknik direktör Domenico Tedesco'nun zorlu fikstürde tamamen maçlara odaklanmak istemesi olduğu öğrenildi.

CENK TOSUN



Öte yandan kadro dışı olan bir başka isim Cenk Tosun için ise herhangi bir gelişme bulunmuyor. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
