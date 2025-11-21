Fenerbahçe'den yeni İrfan Can Kahveci kararı!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceğiyle ilgili karar Galatasaray derbisinden sonra verilecek.



Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından alınacak kararın ise 1 Aralık'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor. Alınacak karara göre İrfan Can Kahveci, ya takıma geri dönecek ya da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.



KARARIN DERBİ SONRASINA KALMA SEBEBİ



Kararın derbiden sonraya kalma sebeplerinden biri teknik direktör Domenico Tedesco'nun zorlu fikstürde tamamen maçlara odaklanmak istemesi olduğu öğrenildi.



