Fenerbahçe'den transferde Ndombele atağı!

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele için resmi temaslara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den transferde Ndombele atağı!
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10 Ağustos 2023 14:46
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 14:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için harekete geçti. Fenerbahçe, Tanguy Ndombele transfer için Tottenham'ın kapısını çaldı. 

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Yağız Sabuncuoğlu'Nun haberine göre; Manchester United'lı Fred'in yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele için temaslara başladı. 

Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas kurdu.

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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