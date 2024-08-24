Fenerbahçe'den teklif hazırlığı: Danilo

Avrupa Ligi için UEFA'ya kadro bildirmeye 8 gün kalırken Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen bir isim arayan Sarı-lacivertliler, rotayı Fransa'ya çevirdi.
TEKLİF SUNULACAK
Yönetim, PSG forması giyen Danilo Pereira için temaslara başladı. Fransız basını, Kanarya'nın 32 yaşındaki Gine asıllı Portekizli ön libero için teklif sunmaya hazırlandığını duyurdu. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Danilo'nun, Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR
3 sezon önce 16 milyon euro bonservis karşılığında Porto'dan PSG'ye transfer olan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Mourinho, orta sahada Fred ve İsmail ile forma savaşına gireceğine inandığı Danilo'nun transferine yeşil ışık yaktı. Yıldız futbolcu ile Suud ekibi Al İttihad'ın da ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
TEKLİF SUNULACAK
Yönetim, PSG forması giyen Danilo Pereira için temaslara başladı. Fransız basını, Kanarya'nın 32 yaşındaki Gine asıllı Portekizli ön libero için teklif sunmaya hazırlandığını duyurdu. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Danilo'nun, Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR
3 sezon önce 16 milyon euro bonservis karşılığında Porto'dan PSG'ye transfer olan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Mourinho, orta sahada Fred ve İsmail ile forma savaşına gireceğine inandığı Danilo'nun transferine yeşil ışık yaktı. Yıldız futbolcu ile Suud ekibi Al İttihad'ın da ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
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