Fenerbahçe'den teklif hazırlığı: Danilo

6 ve 8 numara oynayabilen bir isim arayan Fenerbahçe, rotayı Fransa'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, PSG forması giyen 32 yaşındaki Gine asıllı Portekizli ön libero Danilo Pereira için Ligue 1 ekibine teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haber; Posta, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den teklif hazırlığı: Danilo
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24 Ağustos 2024 12:21
Avrupa Ligi için UEFA'ya kadro bildirmeye 8 gün kalırken Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen bir isim arayan Sarı-lacivertliler, rotayı Fransa'ya çevirdi.

TEKLİF SUNULACAK

Yönetim, PSG forması giyen Danilo Pereira için temaslara başladı. Fransız basını, Kanarya'nın 32 yaşındaki Gine asıllı Portekizli ön libero için teklif sunmaya hazırlandığını duyurdu. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Danilo'nun, Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR

3 sezon önce 16 milyon euro bonservis karşılığında Porto'dan PSG'ye transfer olan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Mourinho, orta sahada Fred ve İsmail ile forma savaşına gireceğine inandığı Danilo'nun transferine yeşil ışık yaktı. Yıldız futbolcu ile Suud ekibi Al İttihad'ın da ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

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