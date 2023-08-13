Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolo Rovella

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolo Rovella
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13 Ağustos 2023 18:11
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. orta saha takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolo Rovella.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fred transferinin ardından takıma net bir 6 numara katmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'nın durumunu soruşturdu.

Haberde, Rovella ile İtalya Serie A Ligi'nden 4 güçlü ekibin ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Serie A ekibi Monza'da geçiren Rovella, çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.



NICOLO ROVELLA KİMDİR?

Kariyerine Genoa altyapısında başlayan 21 yaşındaki Nicolo Rovella, 2020-21 sezonunda 26 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Kariyeri boyunca Genoa, Juventus ve Monza takımlarında forma giyen Rovella, çıktığı 149 resmi maçta 7 gol 16 asist kaydetti.


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