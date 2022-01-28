Fenerbahçe'den Seferovic'e kiralama teklifi

Portekiz'den Fenerbahçe için heyecanlandıran bir haber geldi. Record gazetesi, sarı-lacivertlilerin Haris Seferovic'i transfer etmek istediğini yazdı. Skorer ve deneyimli bir golcü arayan sarı-lacivertli kurmayların İsviçreli forveti kiralamak için teklifte bulunacağı haberde yer aldı.



29 yaşındaki Seferovic bu sezon kas yaralanması başta olmak üzere çeşitli sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçırdı. Şans bulduğu 12 karşılaşmada 5 gol, 3 asist üreten golcü oyuncunun piyasa değeri ise oldukça yüksek: 14 milyon euro.



GELİRSE FORVETTE KRİZİ BİTİRİR



Tecrübeli oyuncunun sakatlık sorunu yaşamaması halinde sarı-lacivertli takımın forvette uzun süredir yaşadığı krizi bitirecek yetenekte olduğu belirtiliyor. Öte yandan Aleksandar Pesic için Karagümrük'ten olumsuz yanıt gelirken, diğer aday Tiquinho Soares için bekleyiş sürüyor.



Olympiakos'un zorunlu satın alma opsiyonu ısrarından vazgeçmesi ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi halinde Brezilyalı golcünün sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. Listede başka isimlerin olduğu da belirtiliyor





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