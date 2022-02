UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oldu. Eden Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.



Slavia Prag, 19. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle öne geçti. 27. dakikada Yira Sor farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş, 39. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.



Yira Sor, 63. dakikada ikinci golünü atarak farkı 2'ye çıkardı.



Arda Güler'in getirdiği ve çalımlarla ceza sahası içine soktuğu topta Mergim Berisha, 90. dakikada attığı golle skoru belirledi.



İlk maçı 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Avrupa'ya veda etti.



İSMAİL KARTAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ozan Tufan ve Arda Güler yedeğe çekildi.



Sarı kart cezalısı Miha Zajc ile UEFA listesinde bulunmayan Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo ve Diego Rossi ise kadroya alınmadı.



Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Attila Szalai, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'ya görev verdi.



Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.



Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Kim Min-jae, Ozan Tufan, Mergim Berisha, İrfan Can Kahveci, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Bora Aydınlık ve Nazım Sangare yer aldı.



ATTILA SZALAI SOL BEKTE



Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag karşısında Attila Szalai'yi sol bekte görevlendirdi.



Kartal, stoperde görev yapan Macar futbolcuyu Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp'ın yokluğunda savunmanın solunda tercih etti. Deneyimli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'na ise sol açıkta forma şansı verdi.



Osayi-Samuel ise uzun zaman sonra tekrar savunmanın sağında görev aldı.



İRFAN CAN 4 MAÇ SONRA KADRODA



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroya alındı.



Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.



FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK



Sarı-lacivertli takımda 8 futbolcu, çeşitli nedenlerle Slavia Prag maçının kadrosunda yer almadı.



Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart cezalısı Zajc ile UEFA listesinde olmayan Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo kadroya dahil edilmedi.



Bu oyuncuların yanı sıra Mesut Özil de Prag'a gelen sarı-lacivertli kafilede yer almadı.



"SAVAŞI DURDURUN"



Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si taraftara açıldı. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı yaklaşık 10 bin seyirci takip ederken, sarı-lacivertli 500 taraftar da tribünden takımlarına destek verdi.



Slavia Prag takımı, sahaya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki olarak Ukrayna bayrağının renkleri sarı ve mavinin yer aldığı formalarla çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları da tribüne "Savaşı durdurun" pankartı açtı.



SLAVIA MAÇA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI



Mücadeleye ev sahibi Slavia Prag etkili başladı. Üst üste ataklarla gol arayan Slavia Prag'a karşı Fenerbahçe'de kaleci Altay ile birlikte Marcel Tisserand, kritik hamlelerle skoru tutmaya çalıştılar.



SLAVIA PRAG, SCHRANZ İLE ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe'nin oyuna bir türlü girememesi sonrası Slavia Prag, 19. dakikada öne geçti.



Plavsic ceza sahası sağ çaprazının gerisinden ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Holes topu son anda altıpas alanına doğru çevirdi. Tisserand'ın uzaklaştıramadığı top altıpas çizgisi gerisinde Ivan Schranz'ın önünde kaldı. Schranz, yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.



DİSİPLİNDEN KOPULDU: 2. GOL



1-0'dan sonra motivasyonunu da kaybeden Fenerbahçe, 27. dakikada 2-0 geriye düştü.



Hızlı gelişen atakta Ibrahim Traore'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yira Sor yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden direğe çarparak ağlarla buluştu.



ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ



Fenerbahçe'de sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 28. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.



Fenerbahçe, 2-0'dan sonra daha çok oyuncuyla hücum ederken kalesinde tehlikeler görmeye devam etti. Üst üste pozisyonlarda Plavsic ve Traore'ye izin vermeyen Altay, skoru tutmayı başardı.



MERT HAKAN YANDAŞ UMUTLANDIRDI



Temsilcimiz, 39. dakika Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasından bulduğu golle yeniden umutlandı.



Sağ kanatta topla buluşan Bright Osayi-Samuel pasını ceza sahası sağ çaprazındaki arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a gönderdi. Mert Hakan topu ceza yayı sağ tarafına doğru sürerek sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve top sol köşeden ağlarla buluştu.



Fenerbahçe, beraberlik golü için ilk yarı sonunda baskısını artırsa da sonuç alamadı.



İKİNCİ YARIYA SLAVIA ETKİLİ BAŞLADI



Slavia Prag, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Üst üste ataklarda Altay, arka arkaya yaptığı kurtarışlarla skoru 2-1'de tuttu.



ALTAY'IN DİRENİŞİ 63'TE YIKILDI



Altay Bayındır'ın direnişi 63. dakikada sona erdi. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Olayinka'nın pası ile topla buluşan Holes pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru yolladı. Bu noktada bulunan Yira Sor sağ ayağı ile sert vurdu ve top sağ üst köşeden ağalara gitti.



ARDA VE PELKAS FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ



3-1'den sonra Slavia Prag, savunmasına çekilirken Fenerbahçe'de ise daha dengeli bir oyun oynandı.



Fenerbahçe, maçın son bölümünde Pelkas ve Arda ile fırsatlar yakaladı.



ARDA GÜLER GETİRDİ, BERISHA ATTI



Arda Güler, 90. dakikada sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine girdiği ve şutunu çekti, dönen topu Mergim Berisha takip ederek ağlara yolladı.



Temsilcimiz sahadan 3-2 yenik ayrılarak Avrupa'ya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Sağdan son çizgiye inen Schranz, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Dorley'in yaptığı vuruşta top kale çizgisi önünde Tisserand'dan döndü.

19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Plavsic'in sağ çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Holes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak havalandı. Ceza sahasında Traore'nin indirdiği top Tisserand'dan döndü. Schranz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Plavsic, pasını sağdan hareketlenen Traore'ye verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Sor ile buluşturdu. Sor'un ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

39. dakikada Fenerbahçe fileleri havalandırdı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, son çizgiye indikten sonra pasını Mert Hakan Yandaş'a verdi. Mert Hakan'ın ceza yayı çevresinde sol ayağıyla uzak direğe çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Schranz'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

48. dakikada ceza yayı üstünde Lingr'ın şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sor'un, Serdar Aziz'den sıyrıldıktan sonra köşeye plasesinde kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında top üstten farklı şekilde auta gitti.

52. dakikada Holes'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sor'un vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

53. dakikada Sor'un pasında yay üzerinde topla buluşan Lingr'ın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

63. dakikada Slavia Prag üçüncü golü buldu. Sağdan hızlı gelişen atakta topla buluşan Holes, topu ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Sor'a çıkardı. Topu kontrol eden Sor'un hafif çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla uluştu: 3-1.

71. dakikada Fenerbahçe'de yaşanan top kaybının ardından Sor, meşin yuvarlağı sürerek ceza sahası içine girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altay'dan sıyrılmak isteyen Sor'un topuna tecrübeli kaleci müdahale etti ve savunma tehlikeyi savuşturdu.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında aldığı topla rakibini geçen Arda Güler, ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazda 2 oyuncuyu daha geçen Arda'nın şutunda kaleciden dönen top Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.



Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

Slavia Prag: Mandous, Bah (Dk. 46 Lingr), Ousou, Kacharaba (Dk. 90+2 Kudela), Dorley, Traore (Dk. 78 Talovierov), Holes, Schranz, Plavsic (Dk. 90+2 Pudil), Olayinka, Sor (Dk. 83 Tecl)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand (Dk. 81 Kim Min-jae), Szalai, Sosa (Dk. 57 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas (Dk. 57 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 28 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 81 Berisha)

Goller: Dk. 19 Schranz, Dk. 27 ve Dk. 63 Sor (Slavia Prag), Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90 Berisha (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kacharaba, Dk. 90+3 Tecl (Slavia Prag), Dk. 31 Osayi-Samuel, Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 41 Pelkas (Fenerbahçe)





İLGİLİ VİDEO