Fenerbahçe'den kupalara ambargo

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalini tarihi bir farkla kazanıp bu branşta bir kez daha kıtanın en iyisi olurken, tarihi başarılarına yenisini ekledi.
Türkiye'ye erkek ve kadın basketbolundaki son 3 uluslararası kupayı Fenerbahçe'nin kadın basketbolcuları kazandırdı. Kadın basketbolundaki 7 uluslararası kupanın 3'ü de Sarı-lacivertli takımdan geldi.
GALATASARAY'IN İKİ KUPA ÖNÜNDE
Birden çok branşta faaliyet gösteren kulüplerin uluslararası başarıları dikkate alındığında Fenerbahçe, Türk sporunun lideri konumunda.
Sarı-lacivertliler bu istatistikte ezeli rakibi Galatasaray ile farkı iki kupaya çıkardı. Kanaryanın basketbol (4) ve voleybolda (4) 8, Galatasaray'ın ise basketbol (4) ve futbolda (2) toplam 6 kupası bulunuyor.
Türkiye'ye erkek ve kadın basketbolundaki son 3 uluslararası kupayı Fenerbahçe'nin kadın basketbolcuları kazandırdı. Kadın basketbolundaki 7 uluslararası kupanın 3'ü de Sarı-lacivertli takımdan geldi.
GALATASARAY'IN İKİ KUPA ÖNÜNDE
Birden çok branşta faaliyet gösteren kulüplerin uluslararası başarıları dikkate alındığında Fenerbahçe, Türk sporunun lideri konumunda.
Sarı-lacivertliler bu istatistikte ezeli rakibi Galatasaray ile farkı iki kupaya çıkardı. Kanaryanın basketbol (4) ve voleybolda (4) 8, Galatasaray'ın ise basketbol (4) ve futbolda (2) toplam 6 kupası bulunuyor.
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