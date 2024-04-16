Fenerbahçe'den kupalara ambargo

Fenerbahçe, kadın basketbolunda Avrupa şampiyonu unvanını korurken Sarı-Lacivertli kulübün uluslararası kupa sayısı 8 oldu. Basketboldaki son 3 kupa da Fenerbahçe'den geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den kupalara ambargo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2024 14:15
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalini tarihi bir farkla kazanıp bu branşta bir kez daha kıtanın en iyisi olurken, tarihi başarılarına yenisini ekledi.

Türkiye'ye erkek ve kadın basketbolundaki son 3 uluslararası kupayı Fenerbahçe'nin kadın basketbolcuları kazandırdı. Kadın basketbolundaki 7 uluslararası kupanın 3'ü de Sarı-lacivertli takımdan geldi.

GALATASARAY'IN İKİ KUPA ÖNÜNDE

Birden çok branşta faaliyet gösteren kulüplerin uluslararası başarıları dikkate alındığında Fenerbahçe, Türk sporunun lideri konumunda.

Sarı-lacivertliler bu istatistikte ezeli rakibi Galatasaray ile farkı iki kupaya çıkardı. Kanaryanın basketbol (4) ve voleybolda (4) 8, Galatasaray'ın ise basketbol (4) ve futbolda (2) toplam 6 kupası bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery