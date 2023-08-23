Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic'in transferinden vazgeçmiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Bosnalı orta saha oyuncusu için Milan'a yeni bir teklif yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'luk teklifinin Milan tarafından reddedilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın bu kez 10 milyon euro'luk bir teklif sunacağı aktarıldı.
2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Bosnalı orta saha oyuncusu için Milan'a yeni bir teklif yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'luk teklifinin Milan tarafından reddedilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın bu kez 10 milyon euro'luk bir teklif sunacağı aktarıldı.
2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.