Fenerbahçe'den Krunic için yeni teklif

Fenerbahçe transfer haberleri: Rade Krunic için Milan'a yaptığı 7 milyon euro'luk teklifi reddedilen Fenerbahçe, Bosnalı futbolcu için teklifini 10 milyon euro'ya çıkartacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Krunic için yeni teklif
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23 Ağustos 2023 11:08
Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic'in transferinden vazgeçmiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Bosnalı orta saha oyuncusu için Milan'a yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'luk teklifinin Milan tarafından reddedilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın bu kez 10 milyon euro'luk bir teklif sunacağı aktarıldı.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 

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