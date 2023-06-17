Fenerbahçe'den kombine açıklaması!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yeni dönem kombineleriyle ilgili konuştu.
"25 BİN KOMBİNE, 16,500 BİLET"
Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, karaborsa ile savaşmaktadır. 25 bin koltuk kombine olarak satılacaktır. 16 bin 500 maç bileti satılacaktır. Yeni sezonda 16.500 satılabilir maç bileti olacaktır. Kombinesi bile olmayan bir taraftarın bilet hareketleri incelendiğinde 105 devir yaptığı saptanmıştır. Maalesef bazı taraftar derneklerinin de karaborsa bilet satışına karıştıkları tespit edilmiştir. 2023-2024 sezonunda da maçlık satın alınan biletler, transfere kapatılacaktır. Uygunsuz kullanımlar tespit edilip, 1032 adet kombine iptal edilmiştir. Sadece 7 kombine sahibi konuyla ilgili yasal yollara başvurmuştur. Bu da gösteriyor ki, iptallerin ne kadar haklı olduğu ortada." dedi.
"DEVİR HAKKI 5 MAÇ!"
Burak Kızılhan, "Yeni sezon kombinelerinde devir hakkı 5 maç ile sınırlı olacaktır. Bu maçlara derbi ve Avrupa kupası maçları dahil olmayacaktır. Divan Kurulu koltuklarında ise devir hakkı 10 maç ile sınırlı olacak ve bu maçlara derbi ve Avrupa kupası karşılaşmaları dahil olmayacak. Kombineler sezonluk devir olmayacaktır. Kombine satışları gelecek hafta yenileme süreci ile başlayacaktır. Geride bıraktığımız sezon toplam kombinelerin 3'te 1'inin devredildiği saptanmıştır. Bir başka deyişle her 3 kişiden 1'i maçlara gelmemiştir." şeklinde konuştu.
"KOMBİNE YENİLEME ŞARTLARI..."
Kızılhan ayrıca, "Son 7 sezonda en az iki kez kombine almış kişiler, koltuklarını yenileyecekler. Bunlar da toplamda 14 bin kişi. Geçen sezon ilk kez kombine alıp, 27 iç saha maçının en az 14'üne (3700 kişi) koltuklarını yenileyebileceklerdir. 27 iç saha maçının yarısından az maça gelen (6800 kişi) koltuklarını yenileyemeyecektir. Kombine yenileme hakkı olanlar, bu hakkını başkasına devredemeyecektir." ifadelerini kullandı.
"25 BİN KOMBİNE, 16,500 BİLET"
Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, karaborsa ile savaşmaktadır. 25 bin koltuk kombine olarak satılacaktır. 16 bin 500 maç bileti satılacaktır. Yeni sezonda 16.500 satılabilir maç bileti olacaktır. Kombinesi bile olmayan bir taraftarın bilet hareketleri incelendiğinde 105 devir yaptığı saptanmıştır. Maalesef bazı taraftar derneklerinin de karaborsa bilet satışına karıştıkları tespit edilmiştir. 2023-2024 sezonunda da maçlık satın alınan biletler, transfere kapatılacaktır. Uygunsuz kullanımlar tespit edilip, 1032 adet kombine iptal edilmiştir. Sadece 7 kombine sahibi konuyla ilgili yasal yollara başvurmuştur. Bu da gösteriyor ki, iptallerin ne kadar haklı olduğu ortada." dedi.
"DEVİR HAKKI 5 MAÇ!"
Burak Kızılhan, "Yeni sezon kombinelerinde devir hakkı 5 maç ile sınırlı olacaktır. Bu maçlara derbi ve Avrupa kupası maçları dahil olmayacaktır. Divan Kurulu koltuklarında ise devir hakkı 10 maç ile sınırlı olacak ve bu maçlara derbi ve Avrupa kupası karşılaşmaları dahil olmayacak. Kombineler sezonluk devir olmayacaktır. Kombine satışları gelecek hafta yenileme süreci ile başlayacaktır. Geride bıraktığımız sezon toplam kombinelerin 3'te 1'inin devredildiği saptanmıştır. Bir başka deyişle her 3 kişiden 1'i maçlara gelmemiştir." şeklinde konuştu.
"KOMBİNE YENİLEME ŞARTLARI..."
Kızılhan ayrıca, "Son 7 sezonda en az iki kez kombine almış kişiler, koltuklarını yenileyecekler. Bunlar da toplamda 14 bin kişi. Geçen sezon ilk kez kombine alıp, 27 iç saha maçının en az 14'üne (3700 kişi) koltuklarını yenileyebileceklerdir. 27 iç saha maçının yarısından az maça gelen (6800 kişi) koltuklarını yenileyemeyecektir. Kombine yenileme hakkı olanlar, bu hakkını başkasına devredemeyecektir." ifadelerini kullandı.
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