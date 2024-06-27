Fenerbahçe'den Juventus'un yıldızına kanca

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde de atağa kalktı.
GÖZLER JUVENTUS'UN YILDIZINDA
Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim ise İtalyand devi Juventus'ta forma giyen Weston McKennie oldu.
Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco'nun, 25 yaşındaki ABD'li orta sahanın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.
Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği için Fenerbahçe'nin transferde eli güçlü.
38 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 resmi maça çıkan Weston McKennie bu karşılaşmalarda 10 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖZLER JUVENTUS'UN YILDIZINDA
Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim ise İtalyand devi Juventus'ta forma giyen Weston McKennie oldu.
Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco'nun, 25 yaşındaki ABD'li orta sahanın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.
Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği için Fenerbahçe'nin transferde eli güçlü.
38 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 resmi maça çıkan Weston McKennie bu karşılaşmalarda 10 asistlik skor katkısı sağladı.
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