Fenerbahçe'den Juventus'un yıldızına kanca

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus forması giyen Weston McKennie'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'den Juventus'un yıldızına kanca
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27 Haziran 2024 12:26
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde de atağa kalktı.

GÖZLER JUVENTUS'UN YILDIZINDA

Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim ise İtalyand devi Juventus'ta forma giyen Weston McKennie oldu.

Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco'nun, 25 yaşındaki ABD'li orta sahanın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.



Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği için Fenerbahçe'nin transferde eli güçlü.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 resmi maça çıkan Weston McKennie bu karşılaşmalarda 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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