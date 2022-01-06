Fenerbahçe'den iki isim için transfer görüşmesi

Fenerbahçe, Bursaspor'un genç yıldızları Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör için yeşil-beyazlılarlar cuma günü transfer görüşmelerine başlayacak.



İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Bursaspor'u sportif direktör Deniz Kolgu temsil edecek. Toplantının ana konusu Taha Altıkardeş transferi olacak. Ancak Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer isim Batuhan Kör durumunun da transferi masaya yatırılacak.



Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Bursaspor'dan Burak Kapacak transferinde de Taha Altıkardeş'i kadroya katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.



YILDIZLARI PARLADI



Geçen sezon ligin ikinci yarısından itibaren gösterdiği performansla dikkatle üzerine çeken Taha Altıkardeş bu yıl inişli çıkışlı bir grafik çizse de son maçların değişmez ismi haline geldi. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 14 maçta 855 dakika sahada kaldı.



Batuhan Kör de sezon başından bu yana görev yapan bütün teknik direktörlerin vazgeçemediği tek isim oldu. Ümit Milli Takım'da da oynayan 20 yaşındaki futbolcu lig ve kupada tüm maçlarda süre alırken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Transfer zirvesinde öncelikle Taha'nın sonrasında da Batuhan'ın kaderi belli olacak. (Bursa Hakimiyet)





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