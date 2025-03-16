Fenerbahçe'den iç sahada bir ilk!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.



Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmanın ardından sarı lacivertliler ile ilgili bir istatistik ortaya çıktı.



İLK KEZ GOL ATAMADI



Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı.



Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.



