Fenerbahçe'den iç sahada bir ilk!

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez evinde oynadığı bir maçta gol atamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den iç sahada bir ilk!
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16 Mart 2025 23:48

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertliler ile ilgili bir istatistik ortaya çıktı.

İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.

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