Fenerbahçe'den Gustavo için 'İndirime git' kararı

Fenerbahçe Kulübü, takımın en fazla kazanan ve 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolusu Luiz Gustavo'dan maaş indirimi isteyecek.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Yıllık kazancı 3.5 milyon avroyu geçen ancak bu sezon performansı oldukça düşen 34 yaşındaki futbolcuyla ve menajerliğini yapan Rogon'la masaya oturulacak.



Özellikle Ali Koç döneminde menajerlik şirketi Rogon'la çok sık çalışan sarı-lacivertli yönetim, bu sefer kapıyı transfer için değil, Gustavo'nun maaşında indirim ya da yolların ayrılması için çalacak.



Temmuzda 35 yaşına girecek Brezilyalı futbolcu, yüzde 30-50 arası bir maaş indirimini kabul etmezse kulüp bulması istenecek.



89 MAÇ OYNADI



Gustavo, 2019'da 4 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'yle şu ana kadar 89 maça çıktı. Bu maçların 76'sında ilk 11'de sahaya çıkan Gustavo, özellikle bu sezon oynadığı dönemde eleştirilerin odağındaki isimlerden biri oldu.





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