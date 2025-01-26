Fenerbahçe'den Göztepe'ye videolu gönderme

Fenerbahçe, Göztepe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.
Sarı-Lacivertliler, bu maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin "Burası İstanbul, BİZ FENERBAHÇE'YİZ" başlığıyla paylaştığı videoda, Göztepe'ye golleri atan Youssef En-Neysri ve Oğuz Aydın yer aldı.
ANKA KUŞU GÖNDERMESİ
Videoda, Göztepe'nin simgesi olan Anka Kuşu'na gönderme yapılırken, En-Nesyri'nin kırmızı bir kuşu elleriyle beslediği de detaylar arasında yer aldı.
Sarı-Lacivertliler, bu maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin "Burası İstanbul, BİZ FENERBAHÇE'YİZ" başlığıyla paylaştığı videoda, Göztepe'ye golleri atan Youssef En-Neysri ve Oğuz Aydın yer aldı.
ANKA KUŞU GÖNDERMESİ
Videoda, Göztepe'nin simgesi olan Anka Kuşu'na gönderme yapılırken, En-Nesyri'nin kırmızı bir kuşu elleriyle beslediği de detaylar arasında yer aldı.