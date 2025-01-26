Fenerbahçe'den Göztepe'ye videolu gönderme

Evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Göztepe'ye videolu gönderme
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26 Ocak 2025 23:32
Son güncelleme 26 Ocak 2025 23:34
Fenerbahçe, Göztepe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

Sarı-Lacivertliler, bu maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Fenerbahçe'nin "Burası İstanbul, BİZ FENERBAHÇE'YİZ" başlığıyla paylaştığı videoda, Göztepe'ye golleri atan Youssef En-Neysri ve Oğuz Aydın yer aldı.

ANKA KUŞU GÖNDERMESİ

Videoda, Göztepe'nin simgesi olan Anka Kuşu'na gönderme yapılırken, En-Nesyri'nin kırmızı bir kuşu elleriyle beslediği de detaylar arasında yer aldı.  

 
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