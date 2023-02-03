Fenerbahçe'den, Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'ın "Konsantrasyon" paylaşımına benzer bir video kullanıldı ve Adeletimsi hastagiyle birlikte, "Adalet, ayrıcalık" sözleri kullanıldı.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'ın "Konsantrasyon" paylaşımına benzer bir video kullanıldı ve Adeletimsi hastagiyle birlikte, "Adalet, ayrıcalık" sözleri kullanıldı.
#Adaletimsi pic.twitter.com/CNMs58FBng
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2023
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