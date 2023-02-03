Fenerbahçe'den, Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den, Galatasaray'a gönderme!
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03 Şubat 2023 18:09
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımında ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'ın "Konsantrasyon" paylaşımına benzer bir video kullanıldı ve Adeletimsi hastagiyle birlikte, "Adalet, ayrıcalık" sözleri kullanıldı.

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