Fenerbahçe'den Filip Kostic sürprizi!

Geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan Fenerbahçe'ye kiralanan Filip Kostic sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan ekibine geri dönmüştü.



Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu sonrasında Kostic'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçme kararı aldı.



BU KEZ BONSERVİSİ İLE



Takvim'in haberine göre, sportif direktör Devin Özek'in kısa süre içinde Juventus'taki mevkidaşı Damien Comolli ile görüşerek pazarlık masasına oturması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi 1 yıl sözleşmesi bulunan Kostic'i bu kez bonservisiyle almak istiyor.

Transferin 2-3 milyon Euro seviyesinde bir rakama bitirilmesi de hedefleniyor. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Juventus formasıyla 2 maçta 120 dakika forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Tudor'un yeni sezon planlarında olmadığı belirtiliyor.