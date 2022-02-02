Fenerbahçe'den farklı galibiyet: 10-0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi A Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kireçburnu'na konuk oldu.



Rakibini 10-0 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, 6. galibiyetini elde etti ve puanını 18'e yükseltti.



Çayırbaşı Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; 20, 25 ve 62. dakikalarda Berdan Bozkurt, 21. dakikada Shameeka, 30. dakikada Erin Yenney, 63, 65 ve 78. dakikalarda Kennya Cordner, 80. dakikada Fatma Kara Şahinbaş, 86. dakikada (P) Nina Kpaho'dan geldi.



Yeni transfer Zenatha Goeieman Coleman da Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı. Namibyalı forvet, Kennya Cordner'ın farkı 7'ye çıkardığı golün asistini yaptı.



Sarı-Lacivertliler, ligin 10. haftasında Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü konuk edecek. 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak.





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