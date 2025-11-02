Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.
Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu ile Fenerbahçe karşısında 2-0'ı buldu.
Siyah-beyazlılar, 26. dakikada VAR incelemesinin ardından Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Orkun'un gördüğü kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de 2-0'dan geri dönüşün gollerini 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran attı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 25'e yükseltti ve ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, 29 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü. Beşiktaş, 17 puanda kaldı.
Fenerbahçe, ligde gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına gidecek.
SERGEN YALÇIN'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.
Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftanda oynanan ve 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
52 yaşındaki teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista'ya formayı verdi. Sergen Yalçın, forvette ise Tammy Abraham'ı yedek soyundurdu. Sakatlığını atlatan Rafa Silva, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu.
İLK KEZ YEDEK KALDI
Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.
Abraham, siyah-beyazlı takımla ligde 10, Avrupa kupalarında ise 6 maçta forma giyerken rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırdı.
Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.
İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rafa Silva, Kasımpaşa maçının ardından ilk 11'deki yerine geri döndü.
Ligde geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.
Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 15 maçta 5 gol kaydetti.
1686 GÜN SONRA DERBİDE
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaştı.
Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip olurken, siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI 11'DE
Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, derbide ilk 11'de yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, 28 yaşındaki oyuncuyu derbide sağ kanatta sahaya sürdü.
Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.
SÜPER LİG'DE DALYA DEDİ
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formasıyla 100'üncü Süper Lig maçına çıktı.
Ersin, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkarak Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" dedi.
Siyah-beyazlı ekiple ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapan Ersin, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 maçta kaleyi korudu.
FENERBAHÇE DERBİSİ HEYECANI
Siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye formayı teslim etti.
Öte yandan yedek kulübesinde bulunan Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Jota Silva ve Tammy Abraham, süre almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU, TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na maç öncesinde forma ve çiçek takdim edildi.
Tüpraş Stadı'nda saha kenarına motosikletiyle gelen Toprak Razgatlıoğlu'na asbaşkan Murat Kılıç hediyelerini verirken, 29 yaşındaki sporcu daha sonra taraftarları selamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, hediye takdiminin ardından motosikletiyle soyunma odası tüneline doğru hareket etti.
Milli sporcu daha sonra Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi.
QUARESMA DERBİYİ İZLEDİ
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisini yerinde takip etti.
Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen Portekizli oyuncuya tribünler maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu.
2022 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Quaresma, Beşiktaş ile 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
HİKMET ÇAPANOĞLU UNUTULMADI
Vefat eden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu maç öncesinde anıldı.
Statta yapılan anonsta Çapanoğlu'yla hayatına dair bilgiler verildi.
Çapanoğlu için yarın BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde ve 11.00'de Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK Müzesi tarihi kapı önünde bir tören düzenlenecek.
Hikmet Çapanoğlu'nun naaşı, törenin ardından Sinanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK
Siyah-beyazlı tribünler derbi maçta Filistin'i unutmadı.
Karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi.
Tribünlerin diğer kesimlerinde ise Filistin bayrakları açıldı.
Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan Leve Palestine çaldı.
MATTIA AHMET MINGUZZI PANKARTI
Karşılaşmadan önce Mattia Ahmet Minguzzi anısına da tribünlerde pankart açıldı.
İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Minguzzi'nin resmedildiği pankartta Trabzonspor ve Beşiktaş logoları da yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde oynadıkları son Gaziantep FK müsabakasına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Archie Brown'u yedek soyundurdu.
40 yaşındaki çalıştırıcı, Brown'un yerine Levent Mercan'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Beşiktaş karşısında kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda yine Edson Alvarez-İsmail Yüksek ikilisini görevlendiren Tedesco, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Archie Brown, Mert Müldür, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Taliscan ve Jhon Duran ise yedek soyundu.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci de daha önce alınan karar gereği kadro dışında bulunuyor.
İLK DERBİ HEYECANI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ilk derbi heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kulübün başında ilk derbi mücadelesini verdi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Müsabakaya yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.
Karşılaşma öncesinde tek tek oyuncularını tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
İLK KEZ BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ilk kez Beşiktaş deplasmanında derbi heyecanı yaşadı.
Tecrübeli oyuncu, 2 sezon mücadele verdiği Beşiktaş'a karşı maça yedekler arasında başladı.
Talisca, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de derbi heyecanı yaşamıştı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ HEYECANI
Sarı-lacivertli takımda 10 futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.
Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.
BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI
Beşiktaş, karşılaşmaya baskılı başladı. Henüz ilk dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, direkt kaleyi düşündü. Bu top savunmadan dışarıya gitti ve Beşiktaş korner kazandı. Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştıramadı. Devam eden pozisyonda Cerny'nin ceza sahasından vuruşu savunmadan döndü.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU!
Beşiktaş, karşılaşmanın 5. dakikasında golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Cerny'nin ortasında ceza sahasında boş kalan ve iyi yükselen El Bilal Toure, kafayla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş, bu golle Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 13. dakikasında penaltı bekledi.
Asensio'nun pasıyla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, Gabriel Paulista ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hakem Ali Yılmaz'a bakarak penaltı bekledi.
Hakem Ali Yılmaz'a oyun durduktan sonra VAR hakemi Sarper Barış Saka tarafından inceleme uyarısı gelmedi.
BEŞİKTAŞ'TAN İKİNCİ GOL!
Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Emirhan Topçu ile ikinci golü buldu. Bu dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Emirhan, ceza sahasında solunda kalan El Bilal Toure'yi gördü. Toure, yeniden Emirhan'ı gördü ve milli futbolcu topu ağlara gönderdi. Emirhan, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı. Beşiktaş, bu golle Fenerbahçe karşısında durumu 2-0'a getirdi.
DERBİDE KIRMIZI! BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ!
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Ali Yılmaz, VAR'da izledikten sonra Orkun'a 26. dakikada kırmızı kart gösterdi.
SERGEN YALÇIN'A DA KIRMIZI KART!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
DEV DERBİDE OLAY!
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde gelen yabancı maddelerin ardından yerde kaldı.
İspanyol futbolcu, 30. dakikada köşe gönderine korner kullanmaya gitti.
Tribünlerden atılan bir madde bu anda Asensio'ya isabet etti. Asensio, madde gelmesinin ardından yerde kaldı. İspanyol futbolcu, daha sonra oyuna devam etti.
FENERBAHÇE FARKI BİRE DÜŞÜRDÜ!
Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek ile golü buldu. Bu dakikada kullanılan kornerde İsmail Yüksek, ön direkte kafayı vurdu. İsmail'in vuruşunu çizgi önünde Gökhan Sazdağı karşıladı. Devam eden pozisyonda topu yine önünde bulan İsmail Yüksek, topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle Beşiktaş derbisinde durumu 2-1'e getirdi. İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI!
Fenerbahçe, 34. dakikada Dorgeles Nene ile gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atak sonrası top ceza sahasındaki Dorgeles Nene'ye geldi. Nene'nin vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN HAMLE!
Beşiktaş'ta teknik heyet, Orkun'un kırmızı kart görmesinin ardından 37. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Beşiktaş'ta Cengiz Ünder çıktı ve Salih Uçan oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ BULDU!
Fenerbahçe, ilk yarı bitmeden Beşiktaş karşısında 2-2'lik eşitliği buldu. 45+3'te sağ kanattan gelişen atakta Dorgeles Nene, ceza sahası yayındaki Marco Asensio'yu gördü. Asensio, topu kontrol etti ve Ndidi'den sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.
DEVREDE EŞİTLİK!
4 golün çıktığı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
FENERBAHÇE'DEN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2-2'lik eşitlik ve Beşiktaş'ın 10 kişi olmasıyla birlikte ikinci yarıya hamleyle başladı. Fenerbahçe'de Dorgeles Nene yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE
10 kişi kalmasının ardından topu Fenerbahçe'ye bırakan ve Beşiktaş, karşılaşmanın 47. dakikasında Rafa Silva ile etkili oldu. Sağ kanatta topla buluşan Rafa Silva, topu taşıdıktan sonra ceza sahası dışından şansını denedi. Rafa Silva'nın şutu kaleci Ederson'da kaldı.
FENERBAHÇE TEHLİKELERİ
Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna dahil olan Anderson Talisca, 48. dakikada şansını denedi. Anderson Talisca'nın şutu, savunmaya da çarptı ve kaleci Ersin'de kaldı. Bir dakika sonra ise Talisca'nın pasıyla topla buluşan ve ceza sahasına giren İsmail Yüksek'in vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.
PAULISTA SON ANDA ARAYA GİRDİ!
Fenerbahçe, 56. dakikada etkili geldi. Bu dakikada Talisca'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen En-Nesyri topu aldı. Faslı futbolcu vuruşu yapmak üzereyken son anda Paulista araya girdi ve top Ersin'de kaldı.
BEŞİKTAŞ'TA RASHICA OYUNDA
Beşiktaş'ta teknik heyet, 57. dakikada bir kez daha oyuna müdahale etti ve değişiklik yaptı. Bu dakikada Cerny yerine giren isim Milot Rashica oldu.
FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE FIRSATLAR
Fenerbahçe, 65 ve 66. dakikalarda rakip kalede etkili oldu. 65. dakikada kullanılan kornerde Edson Alvarez'in vuruşunu Gökhan Sazdağı çizgiden çıkardı. Daha sonra İsmail Yüksek ile verkaça giren ve ceza sahasında topla buluşan Milan Skriniar'ın vuruşu yandan dışarıya gitti.
JHON DURAN OYUNDA
Fenerbahçe'de Jhon Duran, 66. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada oyundan çıkan isim Youssef En-Nesyri oldu.
OĞUZ AYDIN HAMLESİ
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada oyundan çıktı ve yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 83. dakikada Jhon Duran ile öne geçti. Emirhan topu uzaklaştırmak isterken araya giren Duran, topu önünde buldu ve vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle Beşiktaş derbisinde 2-0'dan gelip 3-2 öne geçti.
FENERBAHÇE KAZANDI
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Beşiktaş derbide öne geçti. Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan Cerny, pasını penaltı noktasının soluna çıkardı. Emirhan'ın sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.
26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.
32. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan İsmail Yüksek, topu Ersin Destanoğlu'nun bacakları arasından ağlara gönderdi: 2-1.
34. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nene'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
45+3. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ceza yayı civarına yaptığı ortada Ndidi'den sıyrılarak içeriye sokulan Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ederson'da kaldı.
49. dakikada Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen İsmail Yüksek'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Asensio'nun sağdan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerindeki Alvarez'in sağ ayağıyla şık vuruşunda Gökhan Sazdağı kafayla topu uzaklaştırdı ve meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Skriniar'ın yerden sert şutunda top direk dibinden auta gitti.
83. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkarken Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-3.
Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Abraham), Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 37 Salih Uçan), Rafa Silva, Cerny (Dk. 58 Rashica), Toure
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 80 Brown), Alvarez, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 46 Talisca), Asensio (Dk. 80 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Oğuz Aydın), En-Nesyri (Dk. 66 Duran)
Goller: Dk. 5 Toure, Dk. 22 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 32 İsmail Yüksek, Dk. 45+3 Asensio, Dk. 83 Duran (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 26 Orkun Kökçü, Dk. 26 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 35 Semedo, Dk. 40 Domenico Tedesco (Teknik direktör), Dk. 68 Alvarez, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Duran, Dk. 90+3 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
