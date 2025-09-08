Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer: Cengiz Ünder

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ DUYURDU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ DUYURDU
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder
Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.
Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.
PERFORMANSI
Sarı-lacivertlilerdeki ilk sezonunda 33 mücadelede forma giyen tecrübeli futbolcu, 9 golün yanında 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sonraki yıl MLS takımı Los Angeles'a kiralanan Cengiz Ünder, Amerika kariyerinde 16 karşılaşmada 2 gol attı.