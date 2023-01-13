Fenerbahçe'den Antalya Toroslar'a tam 106 sayı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 106-69 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Antalya Toroslar'a tam 106 sayı!
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13 Ocak 2023 17:10
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 106-69 mağlup etti.

Salon: Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı, Hakan Gerey, Almina Kocabaş

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 19, Fitzgerald 24, Wallace 15, Melike Bakırcıoğlu 3, Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız, İlknur Dumlu, Sibel Öz, Aleyna Baday, Tuğçe Murat

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 31, McBride 6, Olcay Çakır Turgut 8, Stewart 29, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 11, Selin Rachel Gül, Merve Aydın, Elif İstanbulluoğlu

1. Periyot: 23-33

Devre: 39-69

3. Periyot: 54-92

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