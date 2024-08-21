Fenerbahçe'den 10.5 milyon euro'luk teklife ret!

Fenerbahçe, Atalanta'dan Rodrigo Becao için gelen teklifi kabul etmedi.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİFE RET
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Atalanta, 28 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ise İtalya'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.
DAHA ÖNCE DE İSTEDİLER
Atalanta, Udinese'de oynadığı dönem, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Becao ile ilgilenmişti.
İtalyan basını ise Becao ile Atalanta ile birlikte Torino'nun da ilgilendiğini duyurdu.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçen yıl sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı deneyimli stoper, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 23 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİFE RET
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Atalanta, 28 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ise İtalya'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.
DAHA ÖNCE DE İSTEDİLER
Atalanta, Udinese'de oynadığı dönem, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Becao ile ilgilenmişti.
İtalyan basını ise Becao ile Atalanta ile birlikte Torino'nun da ilgilendiğini duyurdu.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçen yıl sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı deneyimli stoper, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 23 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.