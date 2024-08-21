Fenerbahçe'den 10.5 milyon euro'luk teklife ret!

Atalanta, Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren 10.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, bu teklifi kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 10.5 milyon euro'luk teklife ret!
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21 Ağustos 2024 13:36
Fenerbahçe, Atalanta'dan Rodrigo Becao için gelen teklifi kabul etmedi.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİFE RET

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Atalanta, 28 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ise İtalya'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.

DAHA ÖNCE DE İSTEDİLER

Atalanta, Udinese'de oynadığı dönem, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Becao ile ilgilenmişti.

İtalyan basını ise Becao ile Atalanta ile birlikte Torino'nun da ilgilendiğini duyurdu.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçen yıl sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı deneyimli stoper, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 23 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.



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