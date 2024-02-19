Fenerbahçe'de yeni transfer Badiane sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcu Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcu Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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