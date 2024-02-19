Fenerbahçe'de yeni transfer Badiane sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yeni transfer Badiane sağlık kontrolünden geçti
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19 Şubat 2024 15:10
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcu Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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