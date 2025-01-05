Fenerbahçe'de yeni sayfa açma hedefi!

Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni sayfa açma hedefi!
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05 Ocak 2025 09:21
Fenerbahçe'de tüm gözler, Atakaş Hatayspor maçına çevrildi.

Sarı-lacivertli takımda hem teknik heyet hem de oyuncular, ikinci yarıya iyi başlamak ve sahalarındaki mücadeleyi kazanarak taraftara da güzel bir galibiyet armağan etmek istiyor.

İlk devreyi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan (Galatasaray'ın Göztepe maçı sonrası puan farkı maç fazlasıyla 11'e yükseldi) ve hiçbir şekilde sürpriz bir sonuca tahammülü olmayan sarı- lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncularına son uyarılarını yaptığı öğrenildi.

JOSE MOURINHO'NUN UYARISI

Portekizli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı bildirildi: "İlk devreyi güzel kapatmadık, bu yüzden ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmalıyız. Taraftarımız bizden tempolu, sürekli pozisyon arayan bir futbol bekliyor. Bunu ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtmalıyız. Başlama düdüğünden itibaren hem taraftarımıza hem rakibimize üç puanı ne kadar istediğimizi göstermeliyiz."




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