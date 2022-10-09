Fenerbahçe'de Valencia'dan hat-trick

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerine devam etti.
Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti.
Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında ise hat trick yapmayı başardı.
Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı.
Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti.
Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında ise hat trick yapmayı başardı.
Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı.
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