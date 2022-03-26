Fenerbahçe'de önceki gün Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Kararın nedeni resmen açıklanmadı. Ancak sebebin, iki oyuncunun Konyaspor maçı sonrası kadro seçimi nedeniyle İsmail Kartal'ı soyunma odasında eleştirmeleri olduğu kaydedildi. Yine de takımın en nüfuzlu isimleri arasında yer alan Mesut ve Ozan'ın, sezon sonunda görevinden ayrılacağı bilinen Kartal'ın talebi sonrası gözden çıkartılmaları şaşkınlık yarattı. Başkan Ali Koç ve yönetim bu kararla, sıkıntılı bir dönemde takımın başına gelip Fenerbahçe'yi ayağı kaldırmayı başaran İsmail Kartal'ın sonuna kadar arkasında olduklarını gösterdi. Ayrıca bu hamle, tecrübeli çalıştırıcının yeni sezonda da teknik ekipte yer alacağının bir işareti olarak yorumlandı.



Raporu etkili olacak



Tüm takıma İsmail Kartal'ın tek patron olduğu mesajını veren yönetim, hocadan benzer talepler gelmesi durumunda bunları da yürürlüğe sokmaya kararlı. Futbolcuların sezonun kalan bölümünde gösterecekleri performans ve tavırları, kulüpteki geleceklerini belirleyecek. 60 yaşındaki teknik adamın takımla ilgili hazırlayacağı detaylı rapor, yeni sezonun kadro yapılanması konusunda etkili olacak.



Sohbet toplantısı iptal edildi



İsmail Kartal, dün Samandıra Tesisleri'nde idman sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet edecekti. Ancak önceki gün Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması kararı alınınca, bu toplantı da iptal edildi.











