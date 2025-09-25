25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Fenerbahçe'de Tedesco için kritik viraj!

Dinamo Zagreb yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği tartışılıyor. Antalyaspor, OGC Nice ve Samsunspor maçlarından alınacak sonuçlar, İtalyan teknik adamın kaderini belirleyecek.

25 Eylül 2025 10:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tedesco için kritik viraj!
Fenerbahçe'de son maçlarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu haline geldi.

KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı için kritik bir dönem başlıyor.

GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, ardından Avrupa Ligi ikinci haftasında OGC Nice ile oynayacak ve ligde 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, Domenico Tedesco'nun geleceğini belirleyecek.

AYKUT KOCAMAN İLE VOLKAN DEMİREL GELEBİLİR

Bu karşılaşmalardan olumsuz sonuçlar alınması durumunda Fenerbahçe, futbol takımını Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'e teslim edebilir.

TEDESCO'NUN İSTATİSTİĞİ

Sarı-lacivertlilerin başında 4 maça çıkan Tedesco, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 


 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
