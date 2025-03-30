Fenerbahçe'de Talisca'dan beklentiler çok büyük

Fenerbahçe'nin transferi için yaklaşık 1.5 ay uğraştığı Anderson Talisca, henüz beklentileri karşılayamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
%100'ÜNE ULAŞAMADI
Bodrum maçında penaltıya sebep olan ve bir de gol atan Brezilyalı oyuncu fiziksel açıdan henüz yüzde yüzüne ulaşamadı.
TALISCA'DAN BEKLENTİ BÜYÜK
Yüksek maliyeti ve geçmişte Beşiktaş'taki formunu göz önüne alan taraftarlar, Talisca'dan daha çok katkı bekliyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.
%100'ÜNE ULAŞAMADI
Bodrum maçında penaltıya sebep olan ve bir de gol atan Brezilyalı oyuncu fiziksel açıdan henüz yüzde yüzüne ulaşamadı.
TALISCA'DAN BEKLENTİ BÜYÜK
Yüksek maliyeti ve geçmişte Beşiktaş'taki formunu göz önüne alan taraftarlar, Talisca'dan daha çok katkı bekliyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.