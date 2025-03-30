Fenerbahçe'de Talisca'dan beklentiler çok büyük

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, henüz beklentileri karşılayamadı. Brezilyalı yıldızdan beklentiler büyük.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Talisca'dan beklentiler çok büyük
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30 Mart 2025 11:46
Fenerbahçe'nin transferi için yaklaşık 1.5 ay uğraştığı Anderson Talisca, henüz beklentileri karşılayamadı.

%100'ÜNE ULAŞAMADI

Bodrum maçında penaltıya sebep olan ve bir de gol atan Brezilyalı oyuncu fiziksel açıdan henüz yüzde yüzüne ulaşamadı.

TALISCA'DAN BEKLENTİ BÜYÜK

Yüksek maliyeti ve geçmişte Beşiktaş'taki formunu göz önüne alan taraftarlar, Talisca'dan daha çok katkı bekliyor.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.  

 
 

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