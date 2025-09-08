08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
0-130'
08 Eylül
Malavi-Liberya
0-131'
08 Eylül
Uganda-Somali
1-031'
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Fenerbahçe'de sözleşme fesih!

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Ganalı futbolcunun Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.

calendar 08 Eylül 2025 19:06 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 19:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sözleşme fesih!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu Spartak Moskova'ya göndermeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Ganalı futbolcunun transferi için Rus ekibi ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak daha sonra yaşanan teknik direktör belirsizliği nedeniyle Djiku'nun ayrılığı beklemeye alındı.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'ya transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Transfer için Djiku'nun imzası bekleniyor.


TFF'YE BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Spartak Moskova ile anlaşmasının ardından Djiku'nu sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertlerde çıktığı 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.





 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
